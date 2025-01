"Za tren oka... život se može promeniti. Badnje veče, jednog lepog sunčanog dana u Aspenu na odmoru sa porodicom, ima sam skijašku nesreću koja je promenila moj život. Na vrhu planine uhvatio sam vrh i zasadio lice. Srećom, uvek nosim kacigu, u to vreme nije izgledalo tako loše i mogla sam da skijam do dna. Pogrešila sam na strani opreza, želeo sam da me ski patrola proveri zbog potresa mozga. Procenili su me i bila sam očišćena. Imao sam malo glavobolje, ali sam mislila da će posle ručka biti dobro i da ću ponovo moći da skijam. Bolničar mi je predložio da odem u bolnicu na skeniranje mačke. Ovo mi je spasilo život. Otišla sam u taksi sa Džetom i u roku od 30 minuta su nam rekli da imam krvarenje u mozgu i da moram da budem prebačena u bolnicu za traumatologiju. Poslednje čega se sećam bilo je intubiranje i buđenje nakon hitne kraniotomije sa Džetom pored mene", napisala je ona pre samo nekoliko nedelja.