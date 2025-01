Film "Ruski konzul" reditelja Miroslava Lekića ispao je iz trke za najprestižniju filmsku nagradu.

Bouen Jang i Rejčel Senot danas su ispred Akademije umestnosti objavili listu filmova koji su nominovani za Oskara 2025. godine. Nominovani će biti objavljeni u 23 kategorije.

Film Žaka Odijara "Emilija Perez", dominirao je u nominacijama sa vodećih 13, uključujući i one za najbolji film i glumicu (Karlu Sofiju Gaskon, što je čini prvim otvorenim trans glumcem ikada nominovanim za Oskara).

Mjuzikl "Vicked", dobio je skoro isto toliko nominacija. Film Džona M. Čua "Čarobnjak iz Oza" dobio je 10 nominacija, uključujući nagrade za najbolji film i glumu za njegove zvezde Sintiju Erivo i Arijanu Grande.

Foto: EPA Caroline Brehman

Najbolji film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Najbolja glumica

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

Fernanda Torres - I’m Still Here

Najbolji glumac

Adrien Brody - The Brutalist

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave

Sebastian Stan - The Apprentice

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najbolja sporedna glumica

Monica Barbaro - A Complete Unknown

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Isabella Rossellini - Conclave

Zoe Saldaña - Emilia Pérez

Najbolji sporedni glumac

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice

Najbolji režiser

Sean Baker- Anora

James Mangold - A Complete Unknown

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Brady Corbet - The Brutalist

Coralie Fargeat - The Substance

Najbolji originalni scenario

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Najbolji adaptirani scenario

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Najbolja kinematografija

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Foto: EPA Etienne Laurent

Najbolja originalna muzika

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Najbolja originalna pesma

“El Mal” - Emilia Pérez

“The Journey” - The Six Triple Eight

“Like a Bird” - Sing Sing

“Mi Camino” - Emilia Pérez

“Never Too Late” - Elton John: Never Too Late

Najbolja montaža

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Najbolji dizajn produkcije

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Najbolji kostim

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Foto: EPA Etienne Laurent

Najbolja šminka i frizura

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Najbolji zvuk

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Najbolji vizuelni efekti

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Najbolji međunarodni film

I’m Still Here (Brazil)

The Girl with the Needle (Danska)

Emilia Pérez (Francuska)

The Seed of the Sacred Fig (Nemačka)

Flow (Letonija)

Foto: Ian West / PA Images / Profimedia

Najbolji animirani igrani film

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Najbolji kratki animirani film

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Najbolji kratki film uživo

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Najbolji dokumentarni igrani film

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Najbolji kratki dokumentarni film

Death By Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

"Ruski konzul" ispao iz trke

Film "Ruski konzul" reditelja Miroslava Lekića ispao je iz trke za najprestižniju filmsku nagradu Oskar.

Film Ruski konzul je ispao iz trke Foto: Goran Đukanović

Američka filmska akademija objavila je preliminarnu listu filmova u pojedinim kategorijama uoči 97. dodele Oskara, a na njoj nema filma "Ruski konzul", koji je bio ovogodišnji srpski kandidat u kategoriji za najbolji strani film.

Hrvati na listi u kategoriji kratkometražnih igranih filmova

Film reditelja Nebojše Slijepčevića i producenata Katarine Prpić i Danijela Peka, "Čovek koji nije mogao da ćuti", uvršten je na takozvanu šortlistu od 15 kratkometražnih igranih naslova iz celog sveta koji su u utrci za nominaciju za nagradu Oskar Američke akademije filmske umetnosti i nauke.

Ovogodišnja dodela biće posvećena Los Anđelesu koji gori u požaru

U pismu poslatom članovima Akademije u sredu, 22. januara, izvršni direktor Akademije Bil Krejmer i predsednica Dženet Jang najavili su da će 97. ceremonija biti posvećena gradu Los Anđelesu, kao odgovor na razorne požare u južnoj Kaliforniji. Cilj je, kako su naveli, da se "prikaže njegova lepota i otpornost".

"Osvrnućemo se na nedavne događaje, dok ćemo istovremeno istaknuti snagu, kreativnost i optimizam koji definišu Los Anđeles i našu industriju", stoji u pismu.

"Događaj će ponuditi još mnogo toga, uključujući snažne muzičke trenutke koji povezuju bogatu istoriju filma sa njegovom smelom i inspirativnom budućnošću."

Svečanost dodele nagrade Oskar održava se 3. marta u Los Anđelesu.

