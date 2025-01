Goldberg je stekao slavu svirajući sa Paul Butterfield Blues Bandom, što ga je dovelo do nastupa sa Dilanom na Newport Folk Festivalu 1965. godine. Taj nastup je šokirao publiku kada je Dilan predstavio svoj novi električni zvuk i izveo pesmu "Like A Rolling Stone".

Tokom karijere, Goldberg je sarađivao sa umetnicima poput Rod Stjuarta, Džoa Kokera i Gledis Najt. Takođe je svirao na albumima Lenarda Koena "Death of a Ladies' Man" i Ramonesa "End of the Century". Njegov poslednji album, "Into The Groove", objavljen je 2018. godine.