Pevačica Kamila Kabeljo ovoga je vikenda nastupala u Atlanti, a fotografije koncerta na kojem bivša pevačica grupe "Fifth Harmony" nastupa pred gotovo praznom dvoranom obišle su društvene mreže.

"Ovo je bilo prazno... Promašaj," "Pravo pitanje je zašto neki pevači to rade? Ako znaš da ne možeš da rasprodaš arene, zašto ih radiš? Nije li to samo dodatni trošak bez razloga i sramota?", prenosi Page Six neke od komentara na fotografije.