Ilon Mask na inaguraciju Donalda Trampa došao je sam i mnogi su se zapitali zašto je to tako. Odgovor je da majka njegovih blizanaca i njegova nova ljubav, Šivon Zilis , ne voli da se eksponira u javnosti.

Kada je Ilon započeo svoju vezu sa Šivon još uvek je bio u vezi sa pevačicom Grajam sa kojom je, putem surogat majke, čekao dete. Šivon i Ilon postali su roditelji blizanaca 2021. godine , a u to vreme Šivon je izjavila da nije gajila nikakve emocije prema Masku ali da joj je proradio biološki sat i da je za oca svoje dece želela odgovarajućeg donora.

Iako je isprva želela da nema nikakvih informacija o biološkom ocu svoje buduće dece, Mask joj je ponudio da bude donor i Šivon je na to pristala.

"On zaista želi da pametni ljudi imaju više dece, pa me ohrabrio da to uradim. Ne mogu da zamislim bolje gene za svoju decu od njegovih," rekla je Šivon jednom prilikom.