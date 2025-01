"Moje ćerke ga neće gledati. Same su rekle da ne žele. Nijednu od njih ne zanima da vidi mamu u takvom izdanju", prenosi The Standard da je glumica izjavila.

Foto: Printscreen/Youtube/ Rotten Tomatoes Coming Soon

Vrele scene Nikol Kidman u filmu Babygirl Foto: Printscreen/Youtube/ Rotten Tomatoes Coming Soon

Glumica obično gleda svoje scene na monitoru dok snima, ali je priznala da se osećala "previše neprijatno" da to uradi za ovaj projekat. I samoj joj je bilo izazovno da gleda premijeru filma na filmskom festivalu u Veneciji u avgustu prošle godine. "Sećam se da sam u jednom trenutku prekrila lice, a glavu naslonila na Halinine grudi jer je to bilo pomalo kao: ‘O Bože, ne želim da se gledam dok ovo radim‘ ", ispričala je jednom prilikom.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Nikol Kidman na dodeli nagrada Zlatni globus 2025 Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Nekoliko puta je već govorila i da je bilo izazovno snimati sami film, te da je ponekad morala da prekida scene i uzima pauzu. "Bilo je trenutaka kada smo snimali i kada bih rekla: ‘Ne želim više da doživljavam orgazam.‘ Bilo mi je toliko to prisutno sve vreme da je bilo gotovo kao da sam pregorela i nije me bilo briga hoće li me iko više ikada u životu dodirnuti", rekla je ranije.