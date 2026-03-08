Slušaj vest

Glumica Miša Bartonvažila je za jednu od omiljenih plavuša Holivuda. Gledali smo je u hit filmu "Šesto čulo" koji je zapanjio svet, spotu Džejmsa Blanta, a onda su otkrivene mračne tajne lepotice koja je na svetsku scenu zakoračila hodom po manekenskoj pisti.

Mišu je poslednjih godina nemoguće videti u javnosti, a jedini način na koji fanovi serije "Orange county" mogu da saznaju "bilo šta" o njoj, jeste putem njenog Instagrama, na kojem se može videti kako sada izgleda, ali ne i čime se bavila nakon što je naprasno nestala iz javnog života.

Glumica je sa samo 19 godina od zarađenog novca od "Okruga Oranž" kupila vilu u Los Anđelesu u kojoj je živela sa roditeljima do 2010. godine, a onda su počeli problemi za devojčicu koju smo gledali i u filmu sa Brusom Vilisom.

Lepotica koja se ujedno bavila i manekenstvom zahvaljujući vitkoj liniji i visini, i koja je bila san snova mnogih muškaraca i ideal lepote početkom 2000-ih, umesto da postane jedna od najvećih zvezda, doživela je sunovrat.

Njen život obeležila je teška zavisnost od alkohola, koji je konzumirala još od 14. godine, zbog čega je u više navrata imala probleme sa zakonom - hapšena je zbog vožnje u pijanom stanju.

Nisu je zaobišli ni finansijski problemi - u jednom trenutku je tužila i svoju majku uz tvrdnje da joj uskraćuje novac, i izbacila je iz vile u kojoj su zajedno živele.

A onda je 2017. godine usledio skandal koji se i dan-danas prepričava. Mreže je preplavio snimak na kojem Miša viče na prolaznike i priča sama sa sobom.

Glumica je kasnije otkrila da je njeno ponašanje posledica narkotika koje joj je neko sipao u piće.

Tada je hitno hospitalizovana, nakon što ju je policija, po dojavi komšija, pronašla polugolu i histeričnu u dvorištu, a nakon izlaska iz bolnice, branila da su je nepoznati ljudi drogirali. Rekla je da je tada imala halucinacije, a o tom iskustvu govorila je i na televiziji.

"Ničega se ne sećam, osim fragmenata te večeri. U nekim trenucima se sećam prijatelja koji mi kažu da odem da spavam, i da će sve proći, a između toga - ništa. Doživljavala sam i auditivne i vizuelne halucinacije", rekla je Bartonova.

Nakon toga se potpuno povukla i retko pojavljivala u javnosti, a jedno vreme je bila neprepoznatljiva.

Samo nekoliko nedelja nakon što je izašla iz psihijatrijske bolnice glumicu je sačekala još jedna loša vest. Jedan od bivših momaka, bez znanja Bartonove, snimio je njihove intimne trenutke, a snimak je potom pokušao da proda sajtovima za odrasle.

"Htela sam da se ubijem kada je momak, kog sam volela, pokušao da proda snimak našeg s*ksa", rekla je Bartonova, nakon čega je podnela tužbu protiv njega.

Pre par godina u javnosti su osvanule slike na kojem se vidi da vodi borbu sa viškom kilograma, a tada su brojni izvori bliski Bartonovoj tvrdili da vredno radi na pripremama za povratak na veliko platno.

Od 2019. do 2021. godine smo imali prilike da je vidimo u prvoj sezoni MTV serije "The Hills: New beginings", rimejku originalnog serijala "The Hills", a pre dve godine se pojavila u australijskoj sapunici "Neighbours".

Zašto je napustila hit seriju?

Bartonova je u seriji "Okrug Oranž" igrala Marisu Kuper, buntovnicu, bogatašicu, koja je bliska s ocem, ali ne i sa majkom. Fanovi su uživali u njenoj romantičnoj priči sa Rajanom Atvudom, ali napustila je seriju posle treće sezone. Autor serije Džoš Švorc je rekao da je oduvek bio plan da se Marisina priča završi tad. Bio je zadovoljan scenarijom, i rekao da je njena priča kompletna i zaokružena.

U intervjuu iz 2006. Miša je rekla da je uzbuđena zbog načina na koji je njen lik prikazan, a o izlasku iz serije je rekla: "Uradila sam sve sa tim likom, bolje je tako da se završi nego s nekim jadnim opraštanjem", preneo je Digital Spy.

U to vreme su kružile glasine da je Miša Barton tražlla da napusti seriju i da su zato scenaristi rešili da ubiju njen lik u saobraćajnoj nesreći.

U jednom od oglašavanja Miša je istakl da je bila se*sualizovna u ranijim ulogama. Takođe je otkrila da je osećala pritisak da izgubi nevinost u 18. godini, kada je počela da snima seriju koja ju je proslavila - zato što je njena junakinja imala odnose.

Pre dve godine je u žiži javnoti bio njen intervju iz 2005. godine, u kojem je otkrila da joj je jedan holivudski publicista savetovao "da spava sa Leonardom Dikaprijom" jer će to biti dobro za njenu karijeru.

