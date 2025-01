Džepna Venera bila je daleko od standarda devedesetih, uspostavljenih od supermodela poput Naomi Kembel i Sindi Kraford, nije raspolagala adutima poput dugih nogu ili savršenih simetrija lica.

Slušaj vest

Sara Džesika Parker ostavila je neizbrisiv trag ulogom Keri Bredšo u socio-kulturološkom fenomenu "Seks i grad", menjavši poglede sveta na muško-ženske odnose, ženske slabosti i prava na slobodu, ali i estetiku privlačnosti.

Džepna Venera bila je daleko od standarda devedesetih, uspostavljenih od supermodela poput Naomi Kembel i Sindi Kraford, nije raspolagala adutima poput dugih nogu ili savršenih simetrija lica.

Sara Džesika Parker Foto: Sonia Moskowitz Gordon / Zuma Press / Profimedia

Ipak, njene upečatljive, žive oči, vretenasto telo, grivaste lokne i nepogrešiv, avangardni smisao za modu učinili su da Keri, odnosno Sara, postane IT- devojka, standard privlačnosti.

Muškarci se nisu slagali sa novostečenom Sarinom titulom - posledica kombinacije averzije prema oslobađanju žena kroz epizode kultne serije i nerealnih, nametnutih društvenih normi lepote koje za imperativ zahtevaju savršenstvo.

Ne, Sari nisu pomogle ni oble grudi i zadnjica, zategnuti trbušnjaci ili osmeh od milion dolara - 2008. proglašena je najružnijom ženom na svetu. Glasači su, naravno, bili muškarci.

U galeriji pogledajte fotografije Sara Džesike Parker u ulozi Keri Bredšo u seriji i filmu "Seks i grad":

1/10 Vidi galeriju Sara Džesika Parker kao Keri Bredšo Foto: New Line Cinema / Entertainment Pictures / Profimedia, Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia, New Line Cinema Collection / Everett / Profimedia

Prošle su decenije, uticaj "Seks i grada" nije izgubio na potentnosti, i dalje formirajući stavove žena širom sveta, ali je ime Sare Džesike Parker izgubilo zvučnost.

A, onda, kada je usledio nastavak snimanja drugog dela "And just like that" - projektor je pustio isti film.

Ovaj put, problematika je pala na njenu sedu kosu i bore na licu - "zaboga, zašto nije imala fejslifting?!".

A, šta Sara misli i oseća?

Sara Džesika Parker Foto: Profimedia

Gostujući u emisiji "Howard Stern Show", upitana od voditelja da li, kad se pogleda u ogledalo, ne vidi lepo ljudsko biće, odgovorila je:

- Mislim, reprezentativna sam. Ne volim da se gledam u ogledalo. Volim fitinge i probe za kostime, ali ne znam. Mislim da sam u redu. Prošao mi je voz za fejslifting. Ali razumem žene koje se odluče za to. Toliko je imperativa na lepoti. Kada je serija ponovo počela da se prikazuje, bilo je bezbroj članaka o mojoj sedoj kosi. I to na fotografiji gde stojim pored Endi Koena, čija je kosa cela seda ali to niko nije spomenuo.

Izazovna Mirka Vasiljević na crvenom tepihu: