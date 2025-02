Desilo se to sada već poprilično davne 1981. godine. Na tadašnjoj Evroviziji Jugoslaviju u Dablinu je predstavljao Seid Memić Vajta s pesmom "Leila", a grandiozni šou je u Sajmonskourt paviljonu vodila Doirean Ni Briain, a predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva, grupa "Bucks Fizz", slavili su naposletku s hitom Making Your Mind Up.