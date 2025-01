Rajan je stekao slavu 2014. godine kada je učestvovao u 6. sezoni šoua The Voice.

Tragična smrt Rajana Vajt Malonija, zvezde šoua "The Voice US", koji je preminuo u 44. godini, potvrđena je kao samoubistvo. Zvanični uzrok smrti, prema izveštaju mrtvozornika, bio je prostrelna rana na glavi.

Samo dan pre njegove prerane smrti, pevač je podelio video na svom Instagram storiju iz bara, gde je rekao: „Nine Fine Irishmen za privatnu zabavu večeras, biće prava zabava.” Rajan je stekao slavu 2014. godine kada je učestvovao u 6. sezoni šoua "The Voice". Osvojio je svoje mesto u timu Blejka Šeltona nakon što je izveo pesmu grupe Džerni, Lights, na slepoj audiciji.

Rajan Vajt Maloni Foto: Gabe Ginsberg / Getty images / Profimedia

Rajan je stigao do Top 5 finalista u Blejkovom timu, a nastupao je i u finalu 6. sezone. Tokom takmičenja, Rajan je izvodio četiri pesme, uključujući What's Love Got To Do With It Tine Turner, Second Chance Šajndaun, Easy Raskal Flats i Lights Džerni.

Rođen 1981. godine u Traverse Cityju, Mičigen, Rajan je imao muzičko odrastanje, svirao je gitaru, violinu, čelo i bubnjeve od malih nogu.

Foto: Printscreen YouTube

Kasnije je preuzeo glavnu ulogu u prog-rock bendu, a 2005. godine snimio je album Tomorrow's Another Day. Deceniju je nastupao sa bendom pre nego što je započeo solo karijeru, prema People.

Na kraju, Rajan je snimio svoj prvi solo album Where I've Been, koji je producirao Šon O'Dvajer (The Black Crowes, Roger Waters, Pink Floyd). Od 2010. do 2013. godine, nastupao je sa svojim autorskim pesmama poput Hillbilly, Michigan Moonlight i Living with No Directions širom zemlje.

Rajan Vajt Maloni Foto: Gabe Ginsberg / Getty images / Profimedia

Njegove pesme već su se puštale na kantri radio stanicama u Mičigenu, Nevadi, Koloradu i Kaliforniji. Nakon takmičenja u The Voice 2014. godine, nastavio je muzičku karijeru.

Osim pevanja i pisanja pesama za druge umetnike, fokusirao se na svoju karijeru studijskog muzičara, inženjera i producenta. U januaru 2023. godine, Rajan je objavio singl Don't Put Me in a Box na country radiju, a potom su usledili Love with Nowhere to Go, Sleepwalk i Toast To Tonight.

