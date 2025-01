"Počeo je da me iskorišćava kad sam bila tinejdžerka i užasno me zlostavljao godinama. Isprao mi je mozak i izmanipulisao me da se pokorim. Ne želim više da živim u strahu od odmazde, klevete ili ucene. Ovde sam kako bih razotkrila ovog opasnog čoveka i prozvala brojne industrije koje su mu to dozvoljavale, pre nego što uništi još života. Stojim uz mnoge žrtve koje više neće da ćute", rekla je ona ranije.