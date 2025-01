- Sve što radim vezano za to pisanje tekstova i pisanje pesama, nije imalo nikakve namere. Sve je došlo iz duše, nekako želja da artikulišem te osećaje. a pesma je jedna od desetak koje su u to vreme bile napisane i javila mi se ideja da bi bilo možda dobro, pošto je pesma nešto što ostaje, kao što i sami stihovi, tako i pesma kad se otpeva. Bila je želja da to uradimo, ali pošto sam poznavao svog prijatelja Sergeja Ćetkovića, njega sam zamolio da to pokuša da napravi jednu od tih pesama. Nisam mu rekao za koju, ostavio sam mu da sam izabere. On je pokušavao, ali nije imao snage. Posle nekoliko meseci je to i rekao. I u razgovoru sa jednom našom prijateljicom, modnom kreatorkom, sam se požalio da imam takav problem, i preko zajedničkog prijatelja došli smo do kontakta sa Jecom i sve od tog momenta je išlo nekom potpuno drugom brzinom - priča Angelinin otac Anđelko.