Halit Ergenč je jedan od najpoznatijih turskih glumaca, poznat po svojim ulogama u popularnim telenovelama i filmovima. Rođen je 30. aprila 1970. godine u Istanbulu, u Turskoj.

Njegovo ime je postalo prepoznatljivo širom sveta, a Srbi su ga upoznali kao sultana u čuvenoj seriji "Hiljadu i jedna noć".

Halit je odrasao u porodici koja nije bila direktno povezana sa glumom, ali je imao podršku u svojoj ljubavi prema umetnosti. Završio je srednju školu u Istanbulu, a zatim upisao Fakultet za pozorište i glumu na Univerzitetu u Istanbulu.

Tokom studija, njegova strast prema pozorištu rasla je, a nakon toga je odlučio da se posveti profesionalnoj glumi.

Halitova glumačka karijera započela je u pozorištu, a prve uloge na televiziji i filmu su bile manje. Međutim, 1990-ih godina započeo je svoj uspon kroz uloge u telenovelama i filmovima. Njegova glumačka sposobnost i harizma brzo su ga učinili popularnim u turskoj industriji zabave.

Ipak, retko ko zna da njegov i život njegove porodice bio veoma težak. Halit ima mlađu sestru Azad, koja je rođena s mentalnim poteškoćama. Njoj je bila potrebna dvadesetčetvoročasovna nega, pa je glumac često bio u potpunosti zapostavljen.

Da bi zaradio novac za školavanje bavio se raznim poslovima. Od programiranja do časova plesa ništa mu nije bilo strano. Honorarno je radio i kao muzičar i kao glumac i ponosan je na sve što je kao veoma mlad uspeo.

Halit Ergenč postao je međunarodno poznat zahvaljujući ulozi u istorijskoj telenoveli u kojoj je igrao sultana Sulejmana Veličanstvenog. Ova serija je bila ogroman hit, ne samo u Turskoj, već i u mnogim zemljama širom sveta, uključujući Bliski istok, Balkan i Latinsku Ameriku.

Njegova interpretacija sultana Sulejmana je bila duboko cenjena i učinila ga jednim od najpoznatijih turskih glumaca.

- Kada gledate moj život, čini se kao da je svaki period u njemu živela neka druga osoba. Prodavao sam ulaznice, nosio kostim robota i plesao na festivalima - otkriva Halit.

Osim toga, Halit je postao prepoznatljiv i po ulozi u seriji "Binbir Gece", gde je igrao uz tursku glumicu Berguzar Korel, serija je postigla veliki uspeh, a oni su postali popularni par na ekranu i van njega.

Halit Ergenč je u braku sa koleginicom Berguzar Korel, koja je takođe poznata turska glumica. Par se venčao 2009. godine, a zajedno imaju dvoje dece. Njihov brak je često bio predmet medijskog interesovanja zbog njihove popularnosti i uspeha u industriji zabave.

Mediji su ga povezivali u ljubavnom kontekstu sa svakom koleginicom, a navodno je situacija s Merjem Uzerli, koja je igrala prvu Hurem, bila toliko alarmantna da je i Berguzar dolazila na set s ljubomornim ispadima.

Bilo kako bilo, Halitova životna priča je lekcija koju svako treba da pročita. Put od pijanog glumca iz dečijeg pozorišta, do jednog od najplaćenijih glumaca današnjice nije bio lak, ali je on bio dovoljno hrabar i požrtvovan da je uspeo i ono što nikada niko nije verovao - da postaje turski Bred Pit i da osvoji srca publike širom sveta.

Halit je poznat i po tome što je veoma posvećen svom fizičkom izgledu i zdravlju. Pored glume, takođe se bavi sportom, posebno jogom, i često koristi društvene mreže kako bi motivisao svoje fanove na zdrav način života. Iako je postigao veliki uspeh, on je poznat po tome što je vrlo skroman i distancira se od skandala.

Njegova karijera se nastavlja, a Halit Ergenč je postao jedan od najvažnijih i najuticajnijih glumaca svoje generacije.

