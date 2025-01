Filip Pajns, koji je navodno radio kao reperov viši izvršni pomoćnik od 2019. do 2021. godine, prisetio se da je bio na jednoj od njegovih zabava gde su ga navodno terali da pije alkohol, a sada je otkrio i da mu je Paf Dedi prišao s jednim neobičnim predlogom.

Paf Dedi je već mesecima u žiži ozbiljnog skandala i još ozbiljnijih optužbi. A njegov navodni bivši pomoćnik tvrdi da ga je kontroverzni reper jednom prisilio na intimni odnos sa ženom kako bi mu dokazao svoju "lojalnost" dok je još bio zaposlen kod njega.

Filip Pajns, koji je navodno radio kao reperov viši izvršni pomoćnik od 2019. do 2021. godine, prisetio se da je bio na jednoj od njegovih zabava gde su ga navodno terali da pije alkohol, a sada je otkrio i da mu je Paf Dedi prišao s jednim neobičnim predlogom.

– Sećam se da sam čuo reči: "Dokaži mi svoju lojalnost" – rekao je Pajns u unapred snimljenom intervjuu emitovanom u utorak uveče nakon poslednje epizode dokumentarca "Pad Didija", prenosi Page Six.

– Uhvatio me za ramena, nekako me brzo izmasirao, kao što bi trener to uradio igraču koji samo što nije ušao u igru, dao mi prezervativ i gurnuo me prema devojci koja je bila gošća te večeri i sedela je na kauču – dodao je.

Žena je navodno pristala na intimni odnos, a on je tvrdio da je pristao delom zato što se plašio Kombsove osvete.

– Imao me u šaci. Bio je to cirkus. Radio je šta je hteo, a mi smo svi morali da mu budemo na raspolaganju... On je predator. Mislim to u se*sualnom smislu, on je manipulator. Ima urođenu sposobnost da može da učini da se osećate prijatno i da vas natera da radite stvari za njega koje inače nikada ne biste učinili.

U jednom delu intervjua Pajns tvrdi da nikada nije prisustvovao Didijevim zloglasnim "freak-off" zabavama, za koje se očekuje da će biti spomenute i na nadolazećem suđenju, s obzirom na to da se kontroverzni reper suočava s optužbama za se*sualnu trgovinu, reketarenje i prisiljavanje žrtava na prostituciju.

Iako tvrdi da nije učestvovao na tim zabavama, Pajns je otkrio da je repera opskrbljivao raznim stvarima za zabave koje su se održavale u hotelskim sobama s mladim ženama.

– Obično bismo dobili listu stvari koje su uključivale svetla, alkohol, marihuanu, ketamin, ekstazi... Bilo je tu i pečuraka, bejbi ulja i lubrikanata koji su mu bili vrlo važni, zatim sveće, tamjan, Apple TV, razna elektronika, računari, iPad. Očigledno je bilo, znate, dodataka za podizanje muškog libida, takvih stvari.

Često su to bile devojke koje bi prošle ispod radara, koje nisu imale mnogo uticaja. Mislim da to najbolje govori o tome u kakve su situacije bile dovođene. Mnogo puta je Kombs bio s nekim mladim ženama i tu se videla ta dinamika moći. Te "obične" devojke je lakše nagovoriti na stvari nego neke slavne osobe, koje ne žele mnogo toga da čine ili će mu čak pružiti malo otpora – objasnio je.

U decembru 2024. godine Pajns se pridružio dugom spisku tužitelja koji su optužili Kombsa za se*sualno zlostavljanje, se*sualno uznemiravanje, se*sualnu trgovinu i drugo.

Pajns je u svojoj tužbi naveo i da je morao da čisti krv, telesne tečnosti i urin nakon njegovih divljih zabava i da je znao da ostavlja velikodušne napojnice zaposlenicima hotela u nadi da oni neće ništa prijaviti.

"Bez obzira na to koliko će tužbi biti podignuto protiv njega, to neće promeniti činjenicu da gospodin Kombs nikada nije nikoga se*sualno napastvovao niti se bavio se*sualnom trgovinom – bilo s muškarcima, ženama, odraslima ili maloletnima. Živimo u svetu u kojem svako može da podigne tužbu iz bilo kog razloga. Srećom, postoji pošten i nepristrsan sudski postupak kojim će se doći do istine, a gospodin Kombs je uveren da će pobediti na sudu", poručili su advokati kontroverznog repera.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

