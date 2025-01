"Majka mi je preminula osmog februara i to me je potpuno slomilo, iako je ona doživela duboku starost, zakoračila je u 91. godinu, ali bez obzira na godine, to je jedan nenadoknadiv gubitak. Apsolutno, majka je jedna, gubici svojih stvoritelja, roditelja, mislim da je to mnogo teško", istakla je Snežana, pa dodala da je svesna da život mora da se nastavi.