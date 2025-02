Malo koji pobednik Evrovizije može da se pohvali dugotrajnim uspehom u svom polju i godinama nakon takmičenja. Međutim, među onima koji su ostavili trajan trag u istoriji takmičenja je austrijska drag-kraljica Končita Vurst, čija se pesma "Rise Like a Phoenix" i danas izvodi na brojnim muzičkim takmičenjima zbog svoje kompleksnosti u melodiji i izvođenju.

Nastup u Luksemburgu bio je samo jedan od mnogih nastupa na televiziji u poslednjim mesecima. Pored toga što je pozvana kao specijalni gost na nacionalnim izborima za pesmu za Evroviziju, Končita je često član žirija različitih takmičenja, poput "The Tribute - Die Show der Musiklegenden", gde je komentarisala nastupe kandidata.

Do sada je objavila tri albuma, a u pripremi je i četvrti studijski album. Do tada, njena pesma "Rise Like a Phoenix" i dalje ostaje njeno najprepoznatljivije delo.