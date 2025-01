Njegova kolekcija na ovogodišnjoj pariskoj Nedelji visoke mode bila je pravi test njegovog utemeljenog imena. Armani, iako u poznim godinama, sa 90 godina života iza sebe, nije stao. On i dalje pleni svojim energičnim prisustvom, bogatom maštom i vrhunskom zanatskom izradom. Iako je modni svet podložan brzim promenama, Armani je oduvek verovao u dugoročnu vrednost svojih kreacija. Njegova kolekcija, koja nosi naziv "Lumiéres", slična je čaroliji, stvarajući ne samo elegantne, već i emocionalne impresije koje se dugo pamte.

"Visoka moda je umetnost", govorio je uvek Armani, a njegova jubilarnu kolekcija je to potvrđivala u svakom detalju. Svaka haljina, svaki model, nosili su priču o savršenstvu koje može da se postigne samo pažljivim odabirom materijala, sitnih ukrasa i vrhunskom tehnikom izrade. Armani nije dizajniranje sebi zadao kao profesiju, već kao način života. Kao dizajner visoke mode, on je, u stvari, stvorio prostor u kojem se umetnost ne samo prikazuje, već se i nosi.

Stvaranje dugotrajnog stila Armani nije samo kreator odeće; on je tvorac stila koji traje. On je uvek insistirao na tome da moda mora biti dugotrajna, a ne prolazna. U svetu gde moda neprestano menja smer, Armani je insistirao na svom verovanju - istinski stil se ne menja s vremenom. Njegov rad je ne samo odraz estetskog ukusa, već i duboko ukorenjene vere u vrednosti kvaliteta, ručne izrade i pažnje prema svakom detalju. Kroz svaku kreaciju, Armani je govorio o nečemu više - o trajnoj lepoti, o stilu koji se ne bledi.

Revija koja je predstavljena na Nedelji visoke mode u Parizu bila je više od samog modnog događaja. Bila je to prava manifestacija luksuza, stila i unutrašnje snage. Armani se vratio u prošlost, ali je stvorio nešto novo. Njegova kolekcija nosi jake uticaje globalnih kultura, od luksuza italijanskih jezera, do sofisticiranosti indijskog glamura i lepote japanske flore i faune. Svaka tkanina, svaki detalj, bio je simbol mesta i vremena - ali ujedno i odraz duše modernih žena koje žele više od same odeće.