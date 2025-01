- Kada čovek stekne neku naviku, da svakodnevno radi, dođe u situaciju da se pita, šta sad? Kada se Nada vratila, bila je veoma emotivna scena, ja sam je i glumački tako iznela, ali sam se i privatno tako osećala. Emocije su bile prisutne kod čitave ekipe koja je bila u toj sceni. Vratila se neka stara Nada, koju su ljudi voleli i za koju su se vezali, koja je bila veoma nevina i naivna, do tog preokreta koji je došao u jednom momentu, koji sam ja na profesionalni način prihvatila – rekla je mlada i talentovana glumica i dodala da kada se Nada, u trećoj sezoni preko noći promenila i postala nešto što nikako nije bila, nije mogla da utiče na bilo kakvu promenu, ali da se trudila kao glumica, da na najbolji mogući način opravda tu njenu promenu – zaključila je glumica.

Glumac Pavle Jerinić proslavio se u seriji "Igra sudbine" gde je tumačio lik Mateje, ali ni on više nije deo ovog ostvarenja. Pisalo se da je iz serije otišao zbog dobijanja glavne uloge u američkoj naučno-fantastičnoj seriji “The Ark” (Barka).

Kako je Saša istakao, brojni njegovi fanovi su se pitali zbog čega ga nema više u pomenutoj seriji, a on je sada snimio video u kom je sve objasnio.

- Mnogi fanovi se pitaju i ljudi generalno gde sam u "Igri sudbine" i zašto me nema. Ne dao Bog da progovorim zašto me nema. Ali ti znaš, i znam ja, ti znaš da znam ja. Prosto me nema, vidimo se - rekao je Saša na Instagramu.