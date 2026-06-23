Slušaj vest

Milja Vujanović, nekadašnja misica, glumica i jedna od najpoznatijih astrološkinja bivše Jugoslavije, provela je život tumačeći sudbine drugih, ali je i svoju naslutila. Kada je Obrad Zejak kročio u njen Astro centar, u njoj se probudio instinkt - nešto u njegovom pogledu bilo je zlokobno. "Ovaj kao da je došao da me ubije", rekla je prijateljima. I bila je u pravu.

1/6 Vidi galeriju Milja Vujanović Foto: Printscreen/Instagram/dusan_de_maksic, Printscreen/Instagram/konacno_vitki, Privatna Arhiva

Od ljubavi do tragedije

Uprkos prvom osećaju, Milja je s Obradom stupila u vezu. Godinama su bili zajedno, ali je odnos bio ispunjen tenzijom. Sve je kulminiralo 8. maja 2000. godine kada je, nakon svađe, Obrad uzeo pištolj i hladnokrvno pucao u nju.

"Sad će Obrad pucati u Milju!" - izgovorio je, pre nego što je povukao obarač. Zatim je ugasio cigaretu pored nje i otišao pravo u policiju da se preda. Hitna pomoć je stigla, ali bez nosila. Metak joj je oštetio kičmenu moždinu, a lekari su procenili da nema šanse da preživi operaciju.

Život pre Obrada i uspon do zvezda

Milja Vujanović bila je mnogo više od astrološkinje. Nosila je titulu Mis Srbije 1967. godine, glumila u filmu "Rani radovi" koji je nagrađen Zlatnim medvedom na Berlinalu, pisala knjige, bila magistar političkih nauka i majka dvoje dece.

Milja Vujanović i Bata Živojinović Foto: Printscreen/Instagram/batazivojinovic

Ostalo je zabeleženo da nagrada za glavnu žensku ulogu nije dodeljena jer žiri nije mogao da se odluči između Milje Vujanović i Džeraldine Čaplin.

Početkom 90-ih potpuno se posvetila astrologiji i otvorila prvi Astro centar na Balkanu.

Poznata je i kao astrološkinja koja se "udala" za zvezdu Regulus. Javnost je naravno, ostala zatečena njenom objavom da se udala za zvezdu, nakon čega je čak počela i da se potpisuje kao Milja Vujanović-Regulus.

Bila je harizmatična i neodoljiva, fatalna u svakom smislu. Brojni poznati muškarci, od Arsena Dedića do Roberta De Nira, bili su očarani njome.

Robert De Niro Foto: AP/Andy Kropa

"Ona je bila Arsenu Dediću jedna od najvećih ljubavi. Čak je napisao da je do kraja života bio s njom u kontaktu, da mu je ona poslala sve svoje knjige i filmove. Ona je bila njegova velika inspiracija. Mnogi poznati ljudi bili su mamina ljubav i ona njihova", ispričala je Miljina ćerka Maša.

Imala je i kratku romansu s Robertom de Nirom tokom njegovog boravka u Beogradu 70-ih godina.

"Taj neki festival bio je 70-ih u Beogradu, kada je dolazio Robert de Niro. Nije još uvek bio toliko popularan. Oni su tada započeli tu neku romansu. Ja se tada još nisam rodila, tako da ga nažalost nisam upoznala", kaže Maša.

Milja je posle Eve Ras, bila druga glumica koja se skidala u filmovima, a dala je i izjavu da bolje izgleda bez odeće nego kad je obučena.

Ipak joj je u nekom trenutku dosadilo da igra uloge golišavih lepotica, pa se povukla i potpuno posvetila astrologiji. Milja se odrekla glumačke karijere, ali ne i javnog života, pa je tako pisala za medije, objavljivala knjige, pojavljivala se u emisijama, a tokom devedesetih je imala i svoju kontroverznu emisiju.

Milja Vujanović Foto: Vikipedija, slika iz porodične zbirke, dobijena sa saglasnošću porodice

Kako je izgubila kontrolu nad sopstvenim životom?

Njeni najbliži nisu mogli da shvate kako je jedna tako snažna žena dozvolila da neko poput Obrada Zejaka preuzme kontrolu nad njenim životom. "On ju je odvojio od dece i na kraju ju je koštao života", svedočila je Verica Rakočević.

Njena ćerka Maša je, dva dana pre tragedije, bila kod majke na Đurđevdan. Milja ju je zamolila da ode pre nego što Obrad dođe. "To me je strašno pogodilo", priznala je Maša. Samo nekoliko sati kasnije, desilo se ono najgore.

Nepokretna, ali nesalomiva

Nakon pucnja, Milja je provela pet godina u potpunoj nepokretnosti. Kvadriplegija ju je vezala za postelju, ali je njen duh ostao nepokoren. U tim trenucima, uprkos svemu, donela je odluku koja je mnoge šokirala - tražila je da se Obrad pusti iz pritvora kako bi brinuo o njoj. Verovala je da će mu to biti najveća kazna.

Poslednje godine i smrt

Milja je ostala pod brigom svoje porodice i prijatelja, ali život koji je poznavala bio je zauvek izgubljen. Nekadašnja lepotica i harizmatična žena sada je zavisila od tuđe pomoći, ali se do poslednjeg dana nije predala. Bavila se pisanjem i i dalje je bila zainteresovana za astrologiju, iako nije mogla da radi kao nekada.

Preminula je 4. juna 2005. godine. Njena smrt označila je kraj jedne od najpotresnijih životnih priča na inuo u zatvoru. Njegova priča završila se tiho, daleko od medijske pažnje koju je izazvao kada je počinio zločin.

Iza Milje Vujanović ostalo je dvoje dece, iz dve veze. Ćerku Mašu rodila je 1973. godine, a sina Leona 1985. Imena njihovih očeva nikada nije otkrila. Maša, po profesiji ekonomista, majka je dve devojčice i dečaka.

Milja Vujanović ostaje upamćena kao žena koja je živela strastveno, volela do kraja i na kraju, na tragičan način, postala žrtva sopstvene sudbine - one koju je naslutila, ali nije mogla da izbegne.

VIDEO: Eva Ras šokirala izjavom o Miki Aleksiću i Mileni Radulović: