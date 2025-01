Poznato je da su holivudski glumci Met Dejmon (54) i Ben Aflek (52) najbolji prijatelji i da je Met bio velika podrška Benu prošlog leta nakon što su on i Dženifer Lopez podneli zahtev za razvod . Ipak, Met nema na šta da se požali po pitanju braka.

On i supruga Lusijana Baroso (48) zajedno su od 2003, a jednom kad su i osetili da imaju neke trzavice u braku, otišli su na terapiju za parove.

Priča kako su se upoznali oduvek je interesantna javnosti. Met je u Majamiju snimao film "Zauvek zajedno", a Lusijana je tada radila kao konobarica za šankom. Glumac ju je očarao, ali to nije htela da mu prizna jer je imala četvorogodišnju ćerku iz prethodne veze. Bila je samohrana majka i nije znala kako će reagovati.

"Metova priča je da me je primetio s drugog kraja kluba, a svetlo je bilo upereno u mene. Pomislila sam, da, to je noćni klub, svetla su svuda", ispričala je Lusijana pre nekoliko godina. Met je već tada bio vrlo slavan i ljudi su ga prepoznali pa se sakrio iza šanka i počeo da razgovara s Lusijanom, koja njime nije bila impresionirana, već ga je uposlila. Dejmonu posao barmena nije teško pao, i to zato što se ranije školovao za barmena zbog uloge u filmu.