Holivudska zvezda Šarliz Teron pre nego što je osetila sjaj i luksuz, živela je veoma turbulentnim životom punim stresa i neizvesnosti. Za to je pre svega bio kriv njen otac koji ih je sve u kući maltretirao i zbog koga im je svaki dan donosio novu neizvesnost.

" Moj otac je bio toliko pijan da nije mogao da hoda kad je ušao u kuću sa pištoljem. Moja mama i ja bile smo u spavaćoj sobi naslonjene na vrata, jer je on pokušavao da uđe. Obe smo bili naslonjeni na vrata iznutra da ga ne bi mogao da uđe. Odstupio je korak unazad i tri puta pucao kroz vrata. Nijedan od tih metaka nas nije pogodio, što je samo čudo . Ubila ga je u samoodbrani kako bi nas spasla“, rekla je Šarliz.

„Moj otac je ceo život bio alkoholičar. Bila je to prilično beznadežna situacija. Naša porodica se nekako zaglavila u svemu tome. A svakodnevna nepredvidivost života sa zavisnikom nije nimalo prijatna i deo je vas do kraja života. Želela bih da se ta noć nije nikad dogodila. Ali, to je, na žalost, ono što se događa kada ne rešavate probleme u korenu“, zaključila je Šarliz.