Nakon što je napustila seriju All My Children, Esta je otvorila sopstveni spa i radila na dokumentarcima u Južnoj Africi sa filmašem Majklom Kastenbaumom. Takođe, vodila je TV emisije kao što su Supermodel i Carte Blanche. "Mnogo sam putovala sa tim dokumentarcima, i bila su to neverovatna iskustva", rekla je ona jednom prilikom. "Radili smo dokumentarac o najvećoj zmiji na svetu, i mnogim fascinantnim, strašnim i divnim temama. Mnogi su bili o životinjama, pa je to bilo u skladu sa mojim interesovanjima."