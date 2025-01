Prema dokumentima do kojih je došao Page Six, Didi je pretnjama prisilio najmanje tri žrtve da s njim imaju seksualne odnose , koje je često navodno i snimao. U optužbi se spominje i raniji video na kom je reper pretukao svoju tadašnju devojku, Kesi Venturu . Didi je, naime, hotelu navodno platio 100.000 dolara za taj snimak.

Ovako su izgledale žurke Paf Dedija

Podsetimo, nekadašnji Dedijev pomoćnik Fil Pajns u intervjuu za Investigation Discovery rekao je da ga je Dedi prisiljavao na seks s nepoznatom devojkom. "Sećam se da sam čuo reči: 'Dokaži mi svoju lojalnost.' Uhvatio me za ramena, nekako me brzo izmasirao, kao što bi trener uradio igraču pre ulaska u igru, i dao mi je kondom, gurnuo me prema devojci koja je kao gošća sedela na kauču", opisao je Pajns, prenosi Hollywood Reporter.