Rođena 1946. godine u Londonu, Merijen Fejtful bila je nežna, ali odvažna duša umetnosti i boemskog života. Svoj muzički put započela je šezdesetih, kada ju je otkrio producent Endrju Lugd Oldam, menadžer Rolingstonsa. Već prvim hitom As Tears Go By, koji su za nju napisali Džeger i Ričards, postala je nova zvezda britanske muzičke scene.

Merijen i Mika Džegera spojila je muzika, ali ih je vezao život prepun ekstrema. Njihova veza počela je 1966. godine i ubrzo su postali najpoznatiji par londonskog društvenog života. Merijen je inspirisala mnoge Džegerove i Ričardsove pesme, uključujući i čuvenu Wild Horses i You Can't Always Get What You Want.