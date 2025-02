- Rekao sam da ću se potruditi oko fudbala. Imao sam treninge kad i cela ekipa, ali i nasamo s trenerom i sam sa sobom, kad me niko ne vidi. To je zahtevalo mnogo rada i taj period mi je bio stresan. Onda sam shvatio da nikada neću naučiti dobro da igram fudbal, ali mogu da iskoristim nekoliko trikova koje ću da navežbam do perfekcije. A kad te trikove izvedem, sve posle toga će delovati kao da 'ovaj dečko vlada fudbalom'. Tako sam i koncipirao svoj lik - zaključio je glumac.