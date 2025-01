Drugu sezonu hit serije "Squid Game" gledaoci su imali priliku da prate od 26. decembra prošle godine, a sada su iz Netflixa zvanično otkrili da obožavatelji neće morati dugo da čekaju do treće, ujedno i poslednje sezone. U objavi na društvenim mrežama, iz Netflixa su podelili da će se treća sezona premijerno prikazati već 27. juna.

"Samo nekoliko meseci od druge do treće sezone. Hvala, Netflix!", "Ovo je jedna od onih serija koje nisam mogao da prestanem da gledam. Žao mi je što se završava s trećom sezonom", "Netflix je danas odlučio da nas obraduje", "Nakon onakvog završetka i bolje im je što ne moramo dugo da čekamo na novu sezonu", "Još samo nekoliko meseci i onda prava igra počinje", "Jedva čekam. Obe sezone su bile super, ne sumnjam da će isto biti i s trećom", samo su neki od brojnih komentara obožavatelja "Squid Gamea".

"Nema nekog posebnog razloga osim što sam je u početku zamišljao kao jednu seriju, tako da su druga i treća sezona bile deo jedinstvene priče dok sam je pisao. Međutim, kako sam razvijao priču, shvatio sam da ima previše epizoda i da je preduga jer se vidi Gi-hunovo putovanje - od povratka u igru do revolta, što zapravo predstavlja vrhunac te priče, gde on pokušava da podigne ustanak, ali na kraju sve to propada", objasnio je tada Hwang Dong-hyuk.