"Pravo da kažem, kako i mogu da budem nakon toga što me snašlo, moja sudbina je teška. Kad bih knjigu pisala, imali bi ljudi šta da čitaju, eto šta me je sve zadesilo. Sad idem na groblje da budem sa decom, spomenici su im jedan do drugog. Dok sam živa, ima da patim i plačem za njima, mnogo mi nedostaju svakog dana . Moja Ivana je bila divna, dobra i pažljiva, svi su pričali da će imati lepu budućnost, volela je i da glumi. Bila je dobra ćerka, znala je baš svaki praznik da mi čestita, rođendan i sve. Sad kad dođu ti neki datumi, mnogo mi je teško, preplačem ih".

"Imam još jednog sina Ivana. Da vam kažem, on sestri i bratu nije došao ni na sahranu! On je srednje dete i odvojio se od nas, sad me zove samo kad mu nešto treba. Nije hteo da se oprosti od brata i sestre jer sam se preudala u Rašku, to ga je pogodilo. Njihov pokojni otac je mnogo pio, maltretirao decu i mene, teško mi je bilo s njim. Ivana i Jovan su mog drugog muža voleli više nego što su voleli pokojnog oca, dok Ivan nije mogao da ga prihvati. Ostao mi je samo jedan sin, ali, eto, i njega ne viđam."