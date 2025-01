"Nikada nisam mogao da pišem za računarom. Sve sam napisao ručno, na žutim blokovima papira," kazao je svojevremeno glumac. Naime, memoari pod nazivom "You Never Know" (Nikad nećeš znati) prepuna je priča iz njegovog života, od studentskih dana i vojne službe, pa sve do dana kad je postao slavan holivudski glumac.