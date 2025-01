Sad kad gledam svoje fotografije — pa, baš se sebi sviđam… U ovom času zaista ne moram da budem skromna ni kao glumica. Ali što se tiče filma, kamere i fotogeničnosti, Bekim je bio nenadmašan. Tako je to bilo. A taj sklad, to je neverovatno. Tek kasnije sam to primetila. Kad kažem sklad, mislim na ono što radi njegova ruka i njegovo lice. To je prosto neverovatno. To je on. To ne može da se nauči."