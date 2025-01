"Ne svađamo se na dnevnom nivou. To oko čega smo se svađali su malo ozbiljnije teme i ne bih da pričam o tome . Jednostavno je došlo do nerazumevanja suštinski," kazala je ona pa dodala:

"Što se ovog svakodnevnog tiče, to nije normalno koliko se ne svađamo. Ranije smo se svađali dok je on pušio, pa sam mu stalno govorila da puši na terasi, on bi govorio: "Evo sad ću!", a ipak bi zapalio u dnevnoj sobi," ispričala je Konstrakta u podkastu "Poster".