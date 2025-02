Ova prestižna manifestacija, bila je ispunjena spektakularnim nastupima.

Na ovogodišnjoj dodeli Gremi nagrada, Bijonse je osvojila prestižnu nagradu za album godine sa Cowboy Carter, dok je Kendrick Lamar odneo pobedu u kategorijama rekord godine i pesma godine sa hitovima Not Like Us.

Bijonse koja je najnagrađivanija umetnica u istoriji ceremonije sa 99 nominacija, nikada ranije nije osvojila ovu prestižnu nagradu, uprkos tome što je četiri puta bila nominovana.

Za najboljeg novog umetnika proglašena je Chappell Roan. U rock i metal kategorijama, The Beatles su pobedili za najbolju rock izvedbu sa Now And Then, dok je St Vincent odnešla pobedu u kategorijama najboljeg alternativnog albuma i rock pesme.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala dodela:

U svetu rap muzike, Kendrick Lamar je još jednom zasijao sa pobedama u tri glavne kategorije, dok je Rapsody sa Erikom Badu nagrađena kao najbolja melodična rep izvedba.

Album godine: Bijonse - Kauboj Karter

Pesma godine: Kendrik Lamar - Nismo kao oni

Snimak godine: Kendrik Lamar - Nismo kao oni

Najbolji novi izvođač: Čapel Roun

Dodela je bila prava muzička poslastica, a u nastavku donosimo listu dobitnika po kategorijama.

Najbolji pop vokalni album

Sabrina Karpenter na dodeli Gremi nagrada 2025 Foto: Monica Schipper / Getty images / Profimedia

Pobednik: Sabrina Carpenter - Short n' Sweet

Najbolja pop solo izvedba

Pobednik: Sabrina Carpenter - Espresso

Najbolja pop duo/grupna izvedba

Pobednik: Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Najbolja dance/electronic numera

Pobednik: Justice & Tame Impala - Neverender

Najbolji dance/electronic album

Pobednik: Charli XCX - Brat

Najbolja dance/pop numera

Pobednik: Charli XCX - Von Dutch

Najbolji tradicionalni pop vokalni album

Pobednik: Norah Jones – Visions

Najbolja rock izvedba

Pobednik: The Beatles - Now And Then

Najbolja rock pesma

Pobednik: St Vincent - Broken Man

Najbolji rock album

Pobednik: The Rolling Stones - Hackney Diamonds

Najbolji alternativni album

Pobednik: St Vincent - All Born Screaming

Najbolja alternativna rock izvedba

Pobednik: St Vincent - Flea

Najbolja metal izvedba

Pobednik: Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne - Mea Culpa (Ah! Ça ira!)

Najbolja rap izvedba

Pobednik: Kendrick Lamar - Not Like Us

Najbolja melodična rap izvedba

Pobednik: Rapsody ft Erykah Badu - 3:AM

Najbolja rap pesma

Pobednik: Kendrick Lamar - Not Like Us

Najbolji rap album

Pobednik: Doechii - Alligator Bites Never Heal

Najbolja solo country izvedba

Pobednik: Chris Stapleton - It Takes A Woman

Najbolja country duo/grupna izvedba

Pobednik: Beyoncé ft Miley Cyrus - II Most Wanted

