Dvanaestostruki dobitnik Gremija osvojio je tri nominacije na ceremoniji 2025. godine uključujući najbolji dečji muzički album za svoj najnoviji rad "My Favorite Dream", objavljen u avgustu. Čak je angažovao Krisi (39), sa kojom je u braku od 2013. godine, kao i svoju decu Lunu i Majlsa koji su bili pozadinski vokali za pesmu sa albuma "L-O-V-E" , objašnjavajući pritom da je njegova porodica uticala na stvaranje pesme.

"Pesma je zaista ljubavni festival," rekao je Džon za "The Hollivood Reporter" u avgustu pa dodao: "To je kao proslava ljubavi, a ja to doživljavam skoro kao izjavu o misiji kako želim da živim i kako želim da moja deca žive. I ona vrsta svetlosti koju vidite u ljudima koji su ispunjeni ljubavlju – želim da oni budu takvi ljudi," rekao je Džon prenosi "E Online".