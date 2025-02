Foto: Virisa Yong/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia, Lisa OConnor/AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Trenutno je brutalno, ali trans ljudi su oduvek postojali i zauvek će postojati. I oni nikada, šta god da se desi, neće oduzeti trans radost, a to mora biti zaštićeno više od svega, jer ja ne bih bila ovde bez trans devojaka. Samo znajte da pop muzika misli o vama i brine o vama, a ja se trudim da se zaista zalažem za vas na svaki mogući način ," izjavila je kontroverzna pevačica nakon što je odela Gremi za najboljeg novog umetnika, prenosi "Yahoo".

Podsetimo, tokom 2023. godine Čapel je donirala deo profita od svojih emisija organizacijama kao što su "For the Gvorls", koja pomaže crnim trans osobama da pokriju troškove stvari kao što su stanarina i zdravstvena zaštita koja afirmiše pol, i "The Oasis Center", koji pomaže u finansiranju terapije za kvir decu, a prošle godine na dodeli VMA deo svog govora takođe je posvetila trans osobama.