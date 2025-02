Andresa je svojevremeno govorila o tome kako je, dok je radila kao prostitutka, dobila skoro 30.000 dolara da šest meseci izigrava devojku popularnog brazilskog muzičara

Slušaj vest

Model i zvezda filmova za odrasle Andresa Urah postala je poznata širom sveta po svojim izdašnim i provokativnim ispovestima o intimnim odnosima sa moćnim muškarcima. Na njenoj listi bili su brojni uspešni biznismeni, fudbaleri, pevači i glumci koji su joj plaćali pozamašne sume novca kako bi proveli noć sa njom.

Andresa je svojevremeno govorila o tome kako je, dok je radila kao prostitutka, dobila skoro 30.000 dolara da šest meseci izigrava devojku popularnog brazilskog muzičara. Novac je dobila od njegovog menadžera, a on nikada nije saznao za njenu glumu.

Ova lepotica je slavu dobro unovčila pa je uporedo sa karijerom modela gradila i karijeru voditeljke. Međutim, za njenu tajnu profesiju prostitutke znali su samo oni koji su mogli da je plate.

1/6 Vidi galeriju Andresa Urah Foto: Printscreen/Instagram/andressaurachoficial

"Pretovrila sam telo u jeftinu robu"

"Pretvorila sam svoje telo u jeftinu robu. Svoju intimu sam podelila sa stotinama a možda i hiljadama muškaraca do svoje 27 godine. Nalazila sam zadovoljstvo u nanošenju i trpljenju bola tokom seksa, ali sam više volela da budem submisivna. Odbacila sam svoje dostojanstvo olako, kao što se odbacuje nepotrebna stvar. Prihvatala sam orgije samo da bih bila u blizini poznatih ljudi, a verovala sam da će mi "bliskost" sa njima pomoći da napredujem u životu. Pevači, biznismeni, poznati fudbaleri...ništa me nije moglo sprečiti u nameri da postanem bogata. Sve sam radila zbog slave i novca - to su bile moje svetinje. Postala sam jedna od najskupljih i najtraženijih prostitutki u Brazilu. Moje telo je bilo savršeno i zategnuto, što zbog brojnih operacija koje sam imala, što zbog anaboličkih stereoida koje sam uzimala", objasnila je svojevremeno Andresa.

Naplaćivala 5.000 dolara za noć

Kako bi objasnila, ona je "druženje" naplaćivala i po nekoliko hiljada dolara, ali postojala su ozbiljna pravila kojih su oni morali da se pridržavaju:

Andresa Urah Foto: Printscreen/Instagram/andressaurachoficial

"Radila sam i gostovanja u noćnim klubovima, a ukoliko bi se tu zatekao klijent koji je zainteresovan za seks sa mnom, pregovori bi počeli na licu mesta sa menadžerom kluba. Međutim, na kraju bih se ja za sve pitala, a svako druženje bih naplatila u proseku 5.000 dolara", ispričala je, pa dodala:

"Imala sam stroga pravila. Večera sa klijentom nije dolazila u obzir, niti slikanje ili snimanje. Za dva sata provedenih u krevetu, klijenti su morali da mi plate pola novca unapred a pola nakon odnosa. Putovala sam po svetu i tako zarađivala novac. Moj menadžer bi mi napravio raspored a ja bih odlazila u druge gradove i zemlje bez ikakvog straha - vodila me je samo slepa pohlepa. Išla sam i u samo srce Amazona, u Manaus i Rio Branko, zbog "druženja" sa najuticajnijim zemljoposednicima i biznismenima te regije. U ovakvim slučajevima, išla sam na rizik jer nisam mogla da znam kakvi su to ljudi, a takvi susreti su mi donosili u proseku oko 5.000 dolara. Jedan takav susret, sa klijentom, koji je bio nezasit, doneo mi je 10.000 doara za samo sat vremena. Tada sam postala proizvod koji je stalno dostupan za one koji imaju novca da plate", objašnjavala je Andresa.

Promena života nakon zdravstvenih komlikacija

Komplikacije koje su nastale zbog neuspele estetske operacije uvećanja zadnjice i butina zamalo su je koštale života. Kako njeno telo nije prihvatilo filere koju su joj lekari ubrizgali, jedan od njih se vezao za njene mišiće i prouzrokovao truljenje tkiva. Nakon tog traumatičnog iskustva, Andresa je odlučila da promeni život iz korena. Više se ne bavi prostitucijom i posvećena je vernica.

Andresa sa verenikom Foto: Printscreen/Instagram/andressaurachoficial

Inače, ova Brazilka, ostatku sveta se predstavila kao devojka za jednu noć Kristijana Ronalda, a u knjizi je opisala kako je teklo njihovo upoznavanje.

"Ronaldu su me preporučili dvojica fudbalera sa kojima sam već bila. Pozvao me je i pitao jesam li ja zaista najbolja guza Brazila. Još dok sam bila u liftu, srce mi je ubrzano kucalo jer sam znala da me samo sekunde dele od susreta sa Ronaldom. Kada su se otvorila vrata njegove hotelske sobe, Ronaldo me je dočekao sa osmehom i pozvao unutra. Kratko smo porazgovarali o onome što treba da se desi nakon čega me je samo zgrabio. Imali smo grub i divlji seks, a suprotno onome što sam zamišljala Ronaldo je veoma agresivan u krevetu. Sve je trajalo manje od sat vremena", zaključila je.

(Kurir.rs)

VIDEO: Prostitutka zavela policajca: