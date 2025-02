Džastin Baldoni objavio je izjavu za koju tvrdi da su je napisali Rajan Rejnolds i Blejk Lajvli, pozivajući ga da prihvati krivicu zbog loših reakcija koje su okruživale glumicu tokom promocije filma "It Ends With Us" (Priča završava s nama).

Spomenuta gore izjava od 12. avgusta 2024. glasi: -"It Ends With Us" bila je problematična produkcija za koju preuzimamo punu odgovornost. Jako nam je žao svima koje smo privatno i javno uznemirili. Blejk Lajvli, Kolin Huver i cela glumačka postava i ekipa radili su profesionalno svaki korak, svaka negativnost usmerena prema njima naša je. Obostrano smo se složili da će glumci zasebno promovisati film, razumljivo zašto. Uvek smo govorili da nismo savršeni i da čak i ako nenamerno pogrešimo, uvek ćemo to priznati. Smatramo se odgovornima, to nije ničiji već naš posao, deo toga da budemo ‘dovoljno ljudi‘. Praktikovaćemo ono što propovedamo. Učimo i rastemo iz iskustva i zahvaljujemo svima na strpljenju dok pronalazimo bolji način za nastavak. Vrlo smo ponosni na film i na dobrodošlicu kojom je primljen. Deo našeg posla je i da vodimo neprijatne razgovore za napredak. Film to radi na ekranu, a mi to radimo van ekrana. Hvala glumcima i publici na prilici da budemo nesavršeni i damo im prostor za učenje i rast", stoji u izjavi koju je navodno Baldoni trebalo da objavi, a nije bila njegova.