Glumac Džastin Baldoni prolazi kroz težak period zbog sudske bitke s glumicom Blejk Lajvli , s kojom je radio na filmu "It Ends With Us" i njenim suprugom Rajanom Rejnoldsom . Tokom konferencije pre ročišta je Baldonijev advokat Brajan Fridman rekao da je glumac pretrpeo poteškoće zbog parnice.

Advokat je istakao da su Džastin i njegovi drugi klijenti "uništeni finansijski i emocionalno", prenosi Page Six. Inače, Brajan predstavlja i Baldonijevu produkcijsku kuću Wayfarer Studios, producente filma "It Ends With Us" Džejmija Hita i Stivija Sarovica, kao i publicistkinje Melisu Nejtan i Dženifer Ejbel.