Glumac Džastin Baldoni izmenio je tužbu koju je podneo protiv Blejk Lajvli i njenog supruga Rajana Rejnoldsa uključivši eksplicitne beleške koje je primio od koordinatorke za intimu koja je radila na filmu "It Ends With Us". Iste beleške je dobio tokom sastanka na koji je Lajvli odbila da dođe.