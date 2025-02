- Da sam pristajala na seksualne ucene i na mobing , tri puta više bih igrala na filmu i na televiziji, ali takve ponude kod mene nisu dolazile u obzir. Mene niko nije silovao, niti je mogao, ali kad bih ja progovorila javno o imenima, mnogi bi se zastideli. Međutim, o tome nikada nisam pričala u javnosti, jer smatram da je to degutantno i za mene nema značaja . Isključivo sam se borila svojim kvalitetom i talentom i strpljivo čekala svoje šanse koje su dolazile od reditelja i producenata koji su veliki u svom poslu, koji takođe znaju mesto u svojoj profesiji. Sa onima koji su tražili nešto više, van posla, nikada nisam sarađivala. Samo sam sebi čovek može ukaljati čast, niko drugi to ne može uraditi ako do časti i obraza drži – ističe Ana koja smatra da je glumačka profesija degradirana.

- Odavno više nema morala, etike i sve manje estetike. Tačno je da neki ljudi to koriste i prave se moćnici, jer im je to dopušteno. Kvalitet i talenat u ovom poslu trebalo bi da budu jedino merodavno, da je tako, ne bi se pričalo o stvarima kao što su ucene bilo koje vrste. Pošto je vrlo malo pravih kastinga i audicija, zato dolazi do nekih nepristojnih ponuda ne bi li iskompleksirani muškarci dobili titulu osvajača na, za njih, jedini mogući način. To se dešava na svakom polju, zbog čega se žene osećaju ugroženim. Sa druge strane, mnoge žene to koriste da bi došle do cilja i dobile svoj deo kolača i tu počinje jedno zamršeno kolo u kome se ne zna više ko je žrtva, a ko dželat. To će se dešavati dok god se ne uspostavi određeni sistem vrednosti. U svakoj profesiji je bitno pitanje izbora ili odluke, da li na nešto pristaješ ili ne – kaže Sakićeva i dodaje: