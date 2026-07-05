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Poznata televizijska ličnost i avanturista Ber Grils godinama unazad privlači veliku pažnju svojim pustolovinama, a mnogi misle da ne postoji situacija iz koje se ne bi izvukao. Međutim, pokazao je i da postoje stvari koje i njega mogu da izbace iz koloseka.

Nedavno je priznao da oseća istovremeno tugu i sreću, jer njegov sin Marmadjuk odlazi na četvoromesečno putovanje u Aziju.

Ber Grils Foto: Printscreen/Instagram/beargrylls

U objavi na Instagramu u nedelju, Ber Grils je izrazio ponos na svog srednjeg sina, istakavši da je Marmadjuk vredno radio kako bi sebi priuštio ovu avanturu.

"Toliko sam tužan, ali istovremeno i srećan za Marmadjuka - opraštam se od njega ovde u Australiji dok kreće u Aziju na četiri meseca. Vredno je radio u mesari u Londonu, zaradio svoj novac i sada odlazi u sopstvenu avanturu", napisao je Ber.

Slavni avanturista zaključio je svoju objavu poželivši sinu srećan put i napomenuo da ga uskoro očekuje promocija novog Netfliksovog serijala.

"Zabavi se, budi bezbedan i brzo se vrati kući. Nedostajaćeš nam... Sara i ja se vraćamo sa naše BG Live turneje, a ja započinjem 'Celebrity Ber Hunt'."

Ber Grils je u braku sa Sarom Najt od 2000. godine, a par ima još dvojicu sinova - Jeseja (21) i Haklberija.

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Ber Grils sa suprugom Sarom Najt Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nova avantura - "Celebrity Ber Hunt"
Dok se Marmadjuk sprema za Aziju, njegov otac kreće u novu televizijsku avanturu. Ber Grils vodiće uzbudljivi Netfliksov rijaliti serijal "Celebrity Ber Hunt", gde će grupa poznatih ličnosti morati da preživi u divljini dok ih Ber lovi.

U okviru rijalitija, poznate ličnosti će morati da nauče osnovne veštine preživljavanja dok kampuju u džungli Kostarike.

Boris Beker odmah ispao
Kako se i očekivalo, snimanje nije proteklo bez problema. Više učesnika pretrpelo je strašne trenutke i bolne povrede tokom boravka u džungli.

Prema pisanju "The Sun-a", bivši teniski as Boris Beker ispao je iz serijala već u prvoj epizodi zbog povrede kolena.

"Boris, nakon godina igranja tenisa, kako biste i očekivali, ima ozbiljne povrede, pa mu je mobilnost ograničena. Pogoršao je stanje kolena i nismo želeli da rizikujemo dalju štetu, tako da je morao da napusti serijal, što je zaista velika šteta," rekao je izvršni producent Ben Mičel.

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Netfliksov rijaliti serijal "Celebrity Ber Hunt" Foto: Cat Morley / Zuma Press / Profimedia

Još dramatičnija situacija dogodila se Lorencu Lajvlen Bouvenu, koji je umalo izgubio život tokom snimanja.

Tokom izazova u vodi, slavni dizajner enterijera trebalo je da skoči sa čamca u reku, ali se zapetljao u užad i ostao zarobljen ispod čamca. Izvor blizak produkciji otkrio je da je situacija bila izuzetno opasna i da su morali brzo da reaguju kako bi ga spasili.

(Kurir.rs/Žena)

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 VIDEO: David je zlatiborski Ber Grils

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David je zlatiborski Ber Grils Izvor: RINA