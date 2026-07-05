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Poznata televizijska ličnost i avanturista Ber Grils godinama unazad privlači veliku pažnju svojim pustolovinama, a mnogi misle da ne postoji situacija iz koje se ne bi izvukao. Međutim, pokazao je i da postoje stvari koje i njega mogu da izbace iz koloseka.

Nedavno je priznao da oseća istovremeno tugu i sreću, jer njegov sin Marmadjuk odlazi na četvoromesečno putovanje u Aziju.

1/8 Vidi galeriju Ber Grils Foto: Printscreen/Instagram/beargrylls

U objavi na Instagramu u nedelju, Ber Grils je izrazio ponos na svog srednjeg sina, istakavši da je Marmadjuk vredno radio kako bi sebi priuštio ovu avanturu.

"Toliko sam tužan, ali istovremeno i srećan za Marmadjuka - opraštam se od njega ovde u Australiji dok kreće u Aziju na četiri meseca. Vredno je radio u mesari u Londonu, zaradio svoj novac i sada odlazi u sopstvenu avanturu", napisao je Ber.

Slavni avanturista zaključio je svoju objavu poželivši sinu srećan put i napomenuo da ga uskoro očekuje promocija novog Netfliksovog serijala.

"Zabavi se, budi bezbedan i brzo se vrati kući. Nedostajaćeš nam... Sara i ja se vraćamo sa naše BG Live turneje, a ja započinjem 'Celebrity Ber Hunt'."

Ber Grils je u braku sa Sarom Najt od 2000. godine, a par ima još dvojicu sinova - Jeseja (21) i Haklberija.

Ber Grils sa suprugom Sarom Najt Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nova avantura - "Celebrity Ber Hunt"

Dok se Marmadjuk sprema za Aziju, njegov otac kreće u novu televizijsku avanturu. Ber Grils vodiće uzbudljivi Netfliksov rijaliti serijal "Celebrity Ber Hunt", gde će grupa poznatih ličnosti morati da preživi u divljini dok ih Ber lovi.

U okviru rijalitija, poznate ličnosti će morati da nauče osnovne veštine preživljavanja dok kampuju u džungli Kostarike.

Boris Beker odmah ispao

Kako se i očekivalo, snimanje nije proteklo bez problema. Više učesnika pretrpelo je strašne trenutke i bolne povrede tokom boravka u džungli.

Prema pisanju "The Sun-a", bivši teniski as Boris Beker ispao je iz serijala već u prvoj epizodi zbog povrede kolena.

"Boris, nakon godina igranja tenisa, kako biste i očekivali, ima ozbiljne povrede, pa mu je mobilnost ograničena. Pogoršao je stanje kolena i nismo želeli da rizikujemo dalju štetu, tako da je morao da napusti serijal, što je zaista velika šteta," rekao je izvršni producent Ben Mičel.

Netfliksov rijaliti serijal "Celebrity Ber Hunt" Foto: Cat Morley / Zuma Press / Profimedia

Još dramatičnija situacija dogodila se Lorencu Lajvlen Bouvenu, koji je umalo izgubio život tokom snimanja.

Tokom izazova u vodi, slavni dizajner enterijera trebalo je da skoči sa čamca u reku, ali se zapetljao u užad i ostao zarobljen ispod čamca. Izvor blizak produkciji otkrio je da je situacija bila izuzetno opasna i da su morali brzo da reaguju kako bi ga spasili.

(Kurir.rs/Žena)

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