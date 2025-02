Njih dvoje su živeli zajedno u Novom Sadu. Njega je rodila 1951. godine, i to godinu dana nakon sticanja diplome. Brak sa njegovim ocem Andrejem nije potrajao, ali to ih nije omelo da budu dobri i posvećeni roditelji.

Evo kako je izgledao njen sin:

- Zaista bih dala celu moju karijeru za to jedno dete, ali nije se dalo - rekla je Mira, ranije za Helo.

- Često u životu očekujemo jedno, a dogodi se nešto drugo. Andrej Jovanović , inženjer po struci, bio je moja velika ljubav. Udala sam se za njega kad sam imala 24 godine. Oboje smo s radošću čekali Branino rođenje i to je ubrzo bilo jedino što nas je spajalo - govorila je ranije za domaće medije Mira Banjac i dodala:

- U životu postoji ravnoteža, ali, nažalost, tu ravnotežu dobijete kasnije. Valja se rasporediti: koliko dajete profesiji, a koliko životu. Ostala sam uskraćena za unuče, ali to je takva sudbina. Zaista bih dala celu svoju karijeru za to jedno dete, ali nije se dalo - iskreno je priznala pre nekoliko godina Mira, a preneo Hello.