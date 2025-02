Kako je reper, koji je promenio ime i sada se predstavlja kao Je, sada ispričao u podkastu The Download, ispostavilo se da ova dijagnoza nije tačna.

– Otišao sam ovom lekaru... Moja supruga me podstakla jer je rekla: "Nešto u tvojoj ličnosti mi daje utisak da nemaš bipolarni poremećaj, viđala sam ga ranije" – objasnio je Kanje.

Foto: Printscreen/ Instagram/ Ye, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

– Saznao sam da je uzrok, zapravo, bio autizam – tvrdi on.

Reper kaže da mu je ova dijagnoza pomogla da bolje razume neke od svojih obrazaca ponašanja, poput skandala koji je priredio 2018. godine, kada je nosio kačket Make America Great Again, hvalio Donalda Trampa i rekao da rulja ne može da ga natera da ne voli političara.

– Autizam može da te odvede u "Kišnog čoveka" – tvrdi Kanje Vest. – "Nosiću ovaj Trampov kačket, jako mi se, generalno, dopada Tramp." A onda kada ti ljudi kažu da to ne radiš, ti dođeš do te tačke. I to je moj problem. Kad mi fanovi kažu da snimim album na određeni način, ja uradim sasvim suprotno.