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Serija "Bekstvo iz zatvora" rušila je granice televizije i obarala rekorde gledanosti, a u orbitu vinula glavne aktere: za zgodnim Ventvortom Milerom obožavateljke su sekle vene čak i nakon što je priznao da je gej, a ništa manje nije zanimljiv ni Dominik Pursel, australijski glumac čiji je buran ljubavni život dostojan ekranizacije i na malom i na velikom ekranu.

Majli Sajrus sa Majkom Foto: NORTH-SUNSET / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njegovo lice prepoznali biste među hiljadu sličnih. Iako ga je serija "Bekstvo iz zatvora" proslavila, Dominik Pursel može da se pohvali impresivnom radnom biografijom u koju je upisano više od 50 naslova. Rođen je u Engleskoj pre 55 godina, ali je najveći deo života proveo u Australiji, gde je i počeo karijeru.

Kada se razveo od Rebeke Vilijamson, s kojom je tokom desetogodišnjeg braka dobio četvoro dece, počeo je da izlazi sa ženama koje bi mogle da mu budu ćerke. Među njima je bila i 18 godina mlađa glumica AnaLin Mekord, a onda se u njegovom zagrljaju našla i sestra Majli Sajrus.

Noa Sajrus, sestra Majli Sajrus Foto: Profimedia

Tu je razlika u godinama bila još veća – čak tri decenije. Noa Sajrus rođena je 2000. godine, takođe se bavi muzikom, a ni kontroverzni potezi joj nisu strani. Sklonost ka skandalima im je, očigledno, porodična karakteristika. Međutim, ništa nije toliko zgrozilo javnost kao ljubavni trougao u kojem su učestvovali Dominik Pursel, Noa i njena majka Triš.

Naime, Noa je kratko bila u vezi sa zgodnim glumcem, a onda joj je dečka preotela – rođena majka. Zbog toga su prekinule svaki kontakt. Dominik je u međuvremenu verovatno shvatio da mu više odgovaraju žene njegovih godina. Noa je, pak, smatrala da se on viđao sa Triš dok je bio s njom. Svakako su se svi našli na stubu srama i na udarnim pozicijama u trač rubrikama.

S druge strane, u tabloidima se moglo pročitati da su Noa i Pursel zapravo bili "prijatelji sa povlasticama" i da to nije bila veza u pravom smislu reči.

Dominik i Trš Foto: Printscreen/Instagram

Triš se 2022. razvela od Bilija Reja s kojim je dobila dve ćerke i sina Brejsona, a već narednog leta se udala za Dominika. Njihovom venčanju u Malibuu prisustvovala je samo Majli. Noa je i dalje ljuta na majku.

1/5 Vidi galeriju Tiš Sajrus udala se za ćerkinog bivšeg dečka Foto: Profimedia

Ako je verovati objavama na Instagramu, Triš je ludo zaljubljena u svog supruga. Na zajedničkim fotografijama možemo da vidimo i da se Dominik Pursel dosta promenio. Ima sedu kosu i nosi bradu, a oni koji ga se sećaju kao Linkolna Barouza iz hit-serije možda ga sada ne bi lako prepoznali.

(Kurir.rs/Žena)

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