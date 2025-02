Vest je tada opisao korset na njenoj haljini kao "vrstu donjeg veša" i rekao da je "zgodna" u haljini.

Reper Kanje Vest i njegova supruga Bjanka Ćensori postali su glavna tema ovogodišnjih Gremija, a sve zbog njene modne kombinacije. Bjanka je nosila prozirnu haljinu ispod koje je bila potpuno gola, a autfit je stilizovao, kako prenose strani mediji, upravo Vest. I dok mu se prozirna haljina njegove supruge svidela, nije mu se svidela haljina koju je pre šest godina na Met Gali nosila njegova tadašnja supruga Kim Kardašijan, s kojom je u braku bio sedam godina.

Kanje je tada kritikovao Kim jer se obukla "previše seksi", a video tog trenutka ponovo se proširio društvenim mrežama. Kim je, kako je prikazano na isečku iz emisije "Keeping Up With The Kardashians", isprobavala svoju "mokru" haljinu dizajnera Thierryja Muglera. Haljina je posebno naglasila njen vitak struk, a zbog posebnog autfita je Kim bila izuzetno nervozna.

"Jako sam nervozna jer je gospodin Mugler bog mode i želim da on bude srećan", rekla je ona. U sceni je potom prikazan i Kanje koji je s Kim raspravljao o njenom autfitu veče pre nego što je trebalo da prošeta crvenim tepihom.

"Kao, korset, donji veš, ta vibracija, imam osećaj da sam prošao kroz tranziciju iz repera u to da gledam sve ove devojke, gledam u svoju suprugu i mislim: ‘Oh, moja žena mora da bude kao druge devojke, da pokazuje svoje telo‘", rekao joj je on pa dodao: "Nisam shvatio da to utiče na moju dušu kao nekoga ko je u braku, zaljubljen je i otac je četvoro dece."

Vest je tada opisao korset na njenoj haljini kao "vrstu donjeg veša" i rekao da je "zgodna" u haljini. "Ali, zgodna za koga?", poručio joj je. Zbog njegovog komentara se Kim naljutila i počela je da se prepire s njim.

"Znači, veče pre Met Gale si došao i rekao mi da ti se ne sviđa korset?", rekla je pa poručila da oseća anksioznost zbog njegovog komentara. "O čemu pričaš ti?", rekla mu je ona, a Kanje ju je pitao zašto je anksiozna zbog njegovog komentara.

"Znao si da sam jako anksiozna zbog toga i ne treba mi još negativne energije, a sad kažeš da ti se ne sviđa to što nosim usku haljinu", poručila mu je ona. Vest joj je tada rekao da je ona njegova supruga i da na njega utiče ako su njene fotografije "preterano seksi". Kim mu je tada poručila da je on zaslužan za to što ona ima toliko samopouzdanja i što je postala "seksi osoba".

Kanje je tada završio razgovor i otišao iz prostorije, a Kim je njegove komentare opisala kao "apsolutno smešne". Isečak iz emisije izazvao je lavinu komentara, a brojni su istakli njegovo "licemerje" zbog toga što je kritikovao autfit svoje bivše supruge, dok je njegova nova supruga na crveni tepih došla gotovo gola.

Podsetimo, reper je na ovogodišnju dodelu Gremi nagrada stigao u ležernom crnom autfitu, a njegova supruga je na crveni tepih stigla u crnoj bundi. Kratko nakon ulaska je Bjanki, navodno, Kanje rekao da "napravi scenu", nakon čega je ona skinula bundu i pokazala svoju prozirnu haljinu.

Iako je u tom trenutku nekima izgledala samouvereno, stručnjaci za govor tela su kasnije rekli da je Ćensori izgledala "nervozno" i "prestravljeno" pre nego što je skinula bundu.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

