Pevačica Tejlor Svift nedavno je pomenuta u tužbi koju je Džastin Baldoni podneo protiv glumice Blejk Lajvli , a zbog toga se, kako izvori kažu za Page Six, "oseća iskorišćeno" od strane svoje prijateljice.

Izvor je rekao da se pevačici nije svidelo to što ju je Blejk nazvala "jednim od svojih zmajeva" u navodnim porukama koje je Baldoni otkrio u svojoj tužbi. Iako u porukama nije pomenuo njihova imena, brojni veruju da se poruka odnosila na Tejlor i na glumca Rajana Rejnoldsa , Blejkinog supruga.

