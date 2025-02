Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Kendrik Lamar i Lejdi Gaga nastupili su na Super Bowl-u 2025 Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Kamera se zatim prebacila na Gagu, koja je, sedeći za klavirom u elegantnoj beloj kombinaciji, izvela moćnu baladu Hold My Hand iz filma Top Gan: Maverik (2022).

Na poluvremenu je nastupila američka rep zvezda Kendrik Lamar.Inače je poznat po hitovima "Not Like Us", "HUMBLE", "Money Trees" i dr.