Vestova reakcija i tvrdnje o "katarzičnom iskustvu“

"Odjavljujem se s Tviter naloga. Zahvalan sam Ilonu što mi je dozvolio da iznesem svoje misli. Bilo mi je veoma katarzično da koristim svet kao rezonantnu kutiju. Bilo je to kao ajahuaska putovanje. Volim sve vas koji ste mi dali energiju i pažnju. Do sledećeg susreta. Dobar dan i laku noć.“

Foto: Printscreen/Youtube/JustinLaboy, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kanje Vest je u poslednje vreme izneo niz šokantnih izjava Foto: Printscreen/Youtube/JustinLaboy, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Napad na Tejlor Svift i Kendrika Lamara

Ovom izjavom Vest se osvrnuo na trenutak s dodele Gremija prošle nedelje, kada je Svift đuskala uz pesmu Not Like Us Kendrika Lamara, koja se smatra prozivkom Drejka.