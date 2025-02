Za superstar napadača Kanzas Siti Čifsa, bila je to ponižavajuća noć: njegov tim je doživeo poraz od Filadelfija Iglsa, a njegova devojka je bila ismevana od strane navijača kada se pojavila na ekranu tokom finala Superboula.

Pogledajte kako je izgledala scena:

- Travis je bio svestan da su Tejlor zviždali i osećao se bespomoćno. Pogled na njeno lice ga je pogodio. Uvek je štiti i slomilo mu je srce. Već je imao težak dan, a to što je stadion bio uglavnom ispunjen navijačima Iglsa nije pomoglo. Travis zna da ju je to povredilo i to je svima jasno.