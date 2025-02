Inače, ona je do sada bila u vezi sa učesnikom rijalitija "Love Island" Adamom Kolardom, bivšom zvezdom serije "Made in Chelsea" Aleksom Mitonom i Tristanom Evansom iz benda "The Vamps".

"Bilo je čudno jer je u pitanju bila moja prijateljica, a situacija je postala jako neprijatna kada sam ja izašla iz sobe, a oni su nastavili. On joj je poklanjao mnogo pažnje. Ja sam sedela u uglu, plakala i pušila cigaretu. Bio je to zaista loš trenutak. Kasnije je došao s cvećem i rekao: 'Bio sam previše pijan da bih se sećao'", priznala je jednom prilikom.

"Vrlo rano sam počela da koristim drogu i alkohol kao oslonac, kao mehanizam za suočavanje sa realnošću, a toga u modnoj industriji ne manjka. Ljudi na visokim pozicijama su mi davali drogu i alkohol kada sam bila vrlo mlada, pa mi to nije delovalo loše. Pričam o događajima u visokoj modi – sediš u apartmanu na vrhu hotela sa ljudima koji rade za poznati brend, a oni koriste drogu zajedno s tobom, devetnaestogodišnjakinjom. Sada mi je to neverovatno… To se ne bi smelo da se dešava ni u jednoj industriji. Činjenica da niko nije rekao: 'Možda ne bismo trebali da podstičemo našu klijentkinju da koristi drogu. Trebalo bi da želimo da bude u vrhunskoj formi, da se probudi ujutru i ide na trening', umesto toga, sve se vrtelo oko alkohola – a to ide ruku pod ruku", ispričala je u emotivnoj ispovesti.