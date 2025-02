Lamar je započeo svoj nastup na krovu automobila, a malo potom, na gotovo samom početku, odlučio se na šokantan potez.

Kendrik Lamar jedva da je uspeo čestito da završi nastup na ovogodišnjem Superboulu, a na društvenim mrežama su se već pojavili brojni negativni komentari dela publike koja je performans okarakterisala kao "najgori halftime šou ikada". Oštre kritike nisu izostale iako je pre samo nekoliko dana osvojio nekoliko Gremija.

Ipak, čini se da 37-godišnji reper nije uspeo da prenese taj momentum u svoj nastup tokom okršaja između Philadelphia Eagles-a i Kansas City Chiefs-a.

Lamar je započeo svoj nastup na krovu automobila, a malo potom, na gotovo samom početku, odlučio se na šokantan potez. Od mora hitova koji su mu obeležili dosadašnju karijeru, on se odlučio za "diss" numeru upućenu njegovom hip-hop rivalu Drejku (38).

Uprkos tome što je Drejk nedavno tužio njegovu i Lamarovu izdavačku kuću "Universal Music Group", zbog kontroverzne "diss" pesme "Not Like Us", u kojoj Kendrik Drejka naziva "sertifikovanim pedofilom", on je ipak izveo tu pesmu na Superboulu, ali je izostavio tu reč.

Ipak je otpevao dva druga kontroverzna stiha iz pesme: "Kažu, Drejk, čujem da voliš mlade" i "Pokušavaš da pogodiš akord, a verovatno je 'minoran'".

U prvi mah, publika je oduševljeno pratila stihove. Međutim, kada su počeli da skandiraju "maloletnice", ljudi kraj malih ekrana nisu mogli da sakriju zgroženost. Većina je imala isti komentar - umesto da se fokusira da zablista, on je više bio koncentrisan na prozivanje Drejka, što se otrglo kontroli ostavivši mnoge razočaranim.

Inače, repera je najavio glumac Semjuel L. Džekson (76), a zatim je Lamar najpre izveo miks svojih hitova, pre nego što mu se na sceni pridružila SZA (35).

Kendrik je nosio i veliki srebrni lanac sa malim priveskom u obliku slova "A", što je još jedna referenca na "A minor" iz tekstova pesme. Engleska reč minor, za one koji ne znaju, može da predstavlja maloletno lice, niži rang, ali i muzičke intervale od jednog polutona između drugog i trećeg stepena, što se opet sve odnosi na ono što peva u istoimenoj pesmi.

Teniska šampionka Serena Vilijams, koja je nekada bila povezivana s Drejkom, snimljena je kako đuska tokom Lamarovog izvođenja pesme "Not Like Us".

Lamar je samostalno izveo pesme "Squabble", "HUMBLE." i "Peekaboo", pre nego što mu se pridružila SZA. Zajedno su izveli svoje duete "Luther" i "All the Stars", prenosi Mondo.

Podsetimo, iako su na početku karijere sarađivali, Kendrikov i Drejkov odnos se pogoršao tokom godina, kulminirajući 2024. godine serijom "diss" pesama u kojima su jedan drugog optuživali za različite prestupe. Lamar je u pesmi "Not Like Us" optužio kolegu za pedofiliju i eksploataciju žena, na šta mu je Drejk odgovorio pesmom "Family Matters", u kojoj je optužio Kendrika za nasilje nad ženama i neverstvo.

