Reper Kendrik Lamar bio je glavni izvođač na prestižnom poluvremenskom šouu na Superboulu u nedelju, pred više od 120 miliona gledalaca.

Njegov 13-minutni nastup – koji je podelio fanove – uključivao je njegov veliki hit Not Like Us, koji je osvojio svih pet Gremi nagrada za koje je bio nominovan prošle nedelje.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup Kendrika Lamara:

Nastup Kendrika Lamara na finalu Superboula Foto: JOHNNY ANGELILLO / UPI / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia, BONNIE CASH / UPI / Profimedia

Iako će ovaj nastup sigurno biti njegov najveći ove godine, iznenadiće fanove što Lamar (37) neće biti plaćen ni centa za svoj rad.

Nacionalna fudbalska liga nikada nije plaćala izvođačima za nastup na poluvremenskom šou, iako NFL izdvaja novac za produkcijske troškove.

Izveštaj agencije Rojters iz 2020. godine otkrio je da je poluvremenski šou sponzorisani od strane PepsiCo, u kojem su učestvovale Dženifer Lopez i Šakira, koštao neverovatnih 13 miliona dolara za produkciju.

Predstavnica NFL-a, Džoana Hantner, rekla je za Forbs 2016. godine: "Ne plaćamo izvođače. Pokrivamo sve troškove."

Još uvek nema informacija o tome koliko košta produkcija Lamarovog nastupa na poluvremenu.

Očekivalo se da će nastup trajati oko 15 minuta između prvog i drugog poluvremena velike utakmice između šampiona Kanzas Siti Čifsa i Filadelfija Iglsa.

Drejk Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Lamar je prethodno nastupao tokom poluvremena na Superboulu 2021. godine, zajedno sa Dr. Dre, Snup Dogom, Eminemom i Meri Džej Blajdž u Lamarovom rodnom Los Anđelesu.

Ovog puta je on bio glavni izvođač, a pridružila mu se SZA kako bi izveli pesmu Luther sa njegovog novog albuma GNX.

Poluvremenski šou otvorio je niko drugi do glumac Semjuel L. Džekson, koji je igrao "Uncle Sam-a", obučen u crveno-belo-plavi sako.

Lamar je prvo izveo deo neobjavljene pesme pre nego što je prešao na pesmu Squabble Up sa albuma GNX.

Takođe je na sceni imao Buick Grand National Experimental - auto po kojem je album GNX dobio ime, a koji je isto tako bio auto u kojem ga je otac odvezao iz bolnice nakon što je rođen.

Reper je potom izveo dve pesme sa svog albuma Damn. iz 2017. godine – Humble. i DNA, pre nego što je aludirao na izvođenje svog epohalnog disstrack-a prema Drejku, Not Like Us, uz iznenadni cameo Serene Vilijams.

Igrao je kratak deo pesme Not Like Us pre nego što je prešao na izvođenje Luther sa SZA, pesme sa soundtrack-a za Black Panther: Wakanda Forever.

Kendrik Lamar na dodeli Gremi nagrada 2025 Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na kraju je izveo skraćenu i cenzuriranu verziju Not Like Us, iako je i dalje pomenuo Drejka po imenu i iskoristio svoju kontroverznu liniju "A minor"... što je publika u prepunoj Caesars Superdome-areni u Nju Orleansu pevala zajedno sa njim.

To se dešava nakon što je Lamar rekao da je želeo da unese svoju Los Anđeles hip-hop energiju u Nju Orleans, dok je ostao veran svojim korenima u pripovedanju tokom svog poluvremenskog nastupa.

"Biti u sadašnjem trenutku i biti potpuno posvećen tome kako se osećam i energiji koju imam sada, to je LA energija za mene," rekao je u četvrtak na konferenciji za novinare koju je organizovao Apple Music.

"To je nešto što sam želeo da prenesem u Nju Orleans i da ceo svet to vidi. Ovo sam ja. Ovo je Kendrik Lamar, 37 godina, i još uvek osećam da se uspinjem, još uvek sam na putovanju."